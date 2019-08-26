Наряд не по возрасту: Яна Рудковская в блестящем мини-комбинезоне подверглась критике в Сети

Стройные ноги Рудковской недавно стали одной из самых горячих тем для обсуждения. «Раз мои ноги в таком тренде, что про них даже пишут федеральные СМИ, а на моей странице они набирают миллионы просмотров и по 5-6 тыс комментариев, то грех этим не воспользоваться» – написала звезда в своем Instagram несколько дней назад.
На этой волне Рудковская снова показала свои самые удачные ракурсы, подобрав для фестиваля аутфит на основе блестящего комбинезона с микрошортами от Elie Saab. Образ дополнила миниатюрная сумка-седло фисташкового цвета от Christian Dior и босоножки Stuart Weitzman в тон.
Фолловеры считают, что Рудковская одевается комично и не по возрасту. «Новогодний костюм жука», «Чуть длиннее вещи вам больше подойдут, и они вас не состарят, а уберут вид стареющей дамы, которая пытается показать себя 18-летней девочкой», «Все время убегать от своего возраста невозможно, даже в шортах» – пишут в комментариях.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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