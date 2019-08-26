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Наряд не по возрасту: Яна Рудковская в блестящем мини-комбинезоне подверглась критике в Сети

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Фото: Instagram

Яна Рудковская продолжает демонстрировать шикарную фигуру, стройные ноги и золотистый загар. В одной из последних публикаций 44-летняя ведущая и продюсер снова позирует в ярком наряде длины мини.

Стройные ноги Рудковской недавно стали одной из самых горячих тем для обсуждения. «Раз мои ноги в таком тренде, что про них даже пишут федеральные СМИ, а на моей странице они набирают миллионы просмотров и по 5-6 тыс комментариев, то грех этим не воспользоваться» – написала звезда в своем Instagram несколько дней назад.

Видео: Instagram

На этой волне Рудковская снова показала свои самые удачные ракурсы, подобрав для фестиваля аутфит на основе блестящего комбинезона с микрошортами от Elie Saab. Образ дополнила миниатюрная сумка-седло фисташкового цвета от Christian Dior и босоножки Stuart Weitzman в тон.

Фолловеры считают, что Рудковская одевается комично и не по возрасту. «Новогодний костюм жука», «Чуть длиннее вещи вам больше подойдут, и они вас не состарят, а уберут вид стареющей дамы, которая пытается показать себя 18-летней девочкой», «Все время убегать от своего возраста невозможно, даже в шортах» – пишут в комментариях.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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