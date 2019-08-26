Наряд не по возрасту: Яна Рудковская в блестящем мини-комбинезоне подверглась критике в Сети

Фолловеры считают, что Рудковская одевается комично и не по возрасту. «Новогодний костюм жука», «Чуть длиннее вещи вам больше подойдут, и они вас не состарят, а уберут вид стареющей дамы, которая пытается показать себя 18-летней девочкой», «Все время убегать от своего возраста невозможно, даже в шортах» – пишут в комментариях.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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