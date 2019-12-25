Блеск серебра и насыщенный красный: звезда сериала «Клон» примерила костюм соблазнительного бразильского Санты
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Антонелли, исполнившая роль Жади в сериале «Клон», поделилась праздничным снимком в своем Instagram. На фото звезда позирует в ярком образе вместе с домашним питомцем. Актриса выбрала комбинезон в насыщенном оттенке перца чили.
Расслабленный силуэт с широкими брюками-клеш не смог спрятать подтянутую фигуру Джованны, над которой она регулярно работает в спортзале. Лиф на запах дополнил серебристый металлический пояс, рифмующийся с лаконичными украшениями – парой браслетов на руке, минималистичным кулоном и серьгами. На смену шпилькам пришли комфортные и максимально открытые сандалии. В завершение образа – шапка Санта-Клауса, который в Бразилии носит имя Папай Ноэль. В кадр попал и четвероногий любимец Антонелли, которые также блеснул стилем. Его наряд по цветовой гамме совпадал с комбинезоном хозяйки.
Фото: Instagram
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