passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Блеск серебра и насыщенный красный: звезда сериала «Клон» примерила костюм соблазнительного бразильского Санты

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Фото: Instagram

Джованна Антонелли встречает католическое Рождество в тематическом костюме. 43-летняя актриса показала фолловерам свою абсолютную совместимость с дерзким красным цветом.

Антонелли, исполнившая роль Жади в сериале «Клон», поделилась праздничным снимком в своем Instagram. На фото звезда позирует в ярком образе вместе с домашним питомцем. Актриса выбрала комбинезон в насыщенном оттенке перца чили.

Расслабленный силуэт с широкими брюками-клеш не смог спрятать подтянутую фигуру Джованны, над которой она регулярно работает в спортзале. Лиф на запах дополнил серебристый металлический пояс, рифмующийся с лаконичными украшениями – парой браслетов на руке, минималистичным кулоном и серьгами. На смену шпилькам пришли комфортные и максимально открытые сандалии. В завершение образа – шапка Санта-Клауса, который в Бразилии носит имя Папай Ноэль. В кадр попал и четвероногий любимец Антонелли, которые также блеснул стилем. Его наряд по цветовой гамме совпадал с комбинезоном хозяйки.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!