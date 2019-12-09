Блеск, асимметрия и тотальный розовый: Собчак восхитила фолловеров эпатажным образом
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
«Вперед и только подбоченившись!!!» – прокомментировала снимок звезда. В своем аутфите Собчак сделала ставку на яркость.
Поверх платья-миди цвета фуксии звезда надела конфетно-розовое пальто с люрексом и асимметричным низом от российского бренда Alexander Arutyunov. На контрасте с розовым total look сыграли плотные черные колготки и лакированные ботильоны Maison Margiela с характерным для бренда исполнением – массивным полупрозрачным каблуком и фигурным носком. Финальные штрихи – многоярусное ожерелье в духе statement и остромодный мягкий клатч-«пирожок» от Bottega Veneta.
Фолловерам модный эксперимент Собчак пришелся по вкусу. «Пальто супер!», «Вау! Просто вау!», «Шикарно», «Лук просто волшебный», «Ксения, ты все краше и краше, а стиль у тебя безупречен», «Пальто – бомба», «Очень стильно, вам к лицу, Ксения», «Красивый наряд» – комментируют в Instagram.
Фото: Instagram
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