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Блеск, асимметрия и тотальный розовый: Собчак восхитила фолловеров эпатажным образом

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

В одной из последних публикаций в Instagram Ксенияя Собчак показала весьма непривычный для себя образ. 38-летняя ведущая примерила сразу несколько оттенков розового цвета, за что получила массу комплиментов.

«Вперед и только подбоченившись!!!» – прокомментировала снимок звезда. В своем аутфите Собчак сделала ставку на яркость.

Поверх платья-миди цвета фуксии звезда надела конфетно-розовое пальто с люрексом и асимметричным низом от российского бренда Alexander Arutyunov. На контрасте с розовым total look сыграли плотные черные колготки и лакированные ботильоны Maison Margiela с характерным для бренда исполнением – массивным полупрозрачным каблуком и фигурным носком. Финальные штрихи – многоярусное ожерелье в духе statement и остромодный мягкий клатч-«пирожок» от Bottega Veneta.

Фолловерам модный эксперимент Собчак пришелся по вкусу. «Пальто супер!», «Вау! Просто вау!», «Шикарно», «Лук просто волшебный», «Ксения, ты все краше и краше, а стиль у тебя безупречен», «Пальто – бомба», «Очень стильно, вам к лицу, Ксения», «Красивый наряд» – комментируют в Instagram.

Фото: Instagram

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