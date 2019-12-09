Блейзер в духе 80-х и пикантный разрез от бедра: Валерия похвасталась стильным travel-образом
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Звезда поделилась снимком из лаунж-зоны аэропорта. За чашкой чая Валерия ждет вылета в Санкт-Петербург.
Стильный travel-образ артистка построила вокруг удлиненного черного пиджака с очерченым графичным силуэтом – массивные подплечники цитируют эпоху диско. К нему Валерия подобрала принтованную белую футболку и клетчатую юбку-миди с разрезом от бедра. Завершили аутфит замшевые ботильоны на шнуровке и устойчивом блочном каблуке, а также акцентные детали – лаконичные серьги-кольца и крупные золотистые часы.
Подписчики восхитились не только молодежным образом певицы, но и смелой позой на фото, подчеркнувшей стройные ноги с выгодного ракурса. «Прекрасная женщина!», «Очень стильная и красивая», «Валерия, у вас годы обратно пошли», «Валерия, вы прекрасны, вы суперкрасивая!», «Валерия, демонстрируйте нам чаще свои красивые ножки», «Шикарная, стильная и очень очаровательная девушка», «Вы как всегда прекрасно выглядите и стильно одеты даже в дороге» – пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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