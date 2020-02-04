Битва за главную роль: невеста поссорилась с подружкой из-за платья накануне свадьбы

Рассудить спорную ситуацию взялись пользователи в Сети, и далеко не все поддержали невесту. «Кто из них невеста?», «Такое чувство, что она хотела сказать: «Она мне завидует – посмотрите, как я выгляжу в этом платье, а как она!», «Я бы тоже переживала. Они выглядят одинаково», «Чего вы ожидали, если ваше платье сделано не на заказ?», «Ненавижу таких людей. Пускай они начнут жить реальной жизнью и поймут, что мир не вращается только вокруг них» – пишут в комментариях.