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Битва за главную роль: невеста поссорилась с подружкой из-за платья накануне свадьбы

Девушка, приглашенная на роль подружки невесты, решила составить конкуренцию невесте. Для этого она выбрала практически такое же платье, как у главной героини торжества, из-за чего чуть не поссорилась с ней.

Невеста поделилась своей историей анонимно в группе Facebook, где она рассказала о том, как ее шокировал поступок подруги. За три недели до свадьбы девушка узнала, что та выбрала практически такое же платье, как и у нее – с нежным белым кружевом, V-образным вырезом и аппликацией в форме цветов. «У нас разные комплекции, да и детали на платьях отличаются. Он ведь они в одном стиле!» – цитирует невесту Daily Mail.

Фото: Facebook/thats it, I'm wedding shaming (non ban-happy edition)

Рассудить спорную ситуацию взялись пользователи в Сети, и далеко не все поддержали невесту. «Кто из них невеста?», «Такое чувство, что она хотела сказать: «Она мне завидует – посмотрите, как я выгляжу в этом платье, а как она!», «Я бы тоже переживала. Они выглядят одинаково», «Чего вы ожидали, если ваше платье сделано не на заказ?», «Ненавижу таких людей. Пускай они начнут жить реальной жизнью и поймут, что мир не вращается только вокруг них» – пишут в комментариях.

Фото: Vosctock-photo, Facebook

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