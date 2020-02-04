Битва за главную роль: невеста поссорилась с подружкой из-за платья накануне свадьбы
Невеста поделилась своей историей анонимно в группе Facebook, где она рассказала о том, как ее шокировал поступок подруги. За три недели до свадьбы девушка узнала, что та выбрала практически такое же платье, как и у нее – с нежным белым кружевом, V-образным вырезом и аппликацией в форме цветов. «У нас разные комплекции, да и детали на платьях отличаются. Он ведь они в одном стиле!» – цитирует невесту Daily Mail.
Фото: Facebook/thats it, I'm wedding shaming (non ban-happy edition)
Рассудить спорную ситуацию взялись пользователи в Сети, и далеко не все поддержали невесту. «Кто из них невеста?», «Такое чувство, что она хотела сказать: «Она мне завидует – посмотрите, как я выгляжу в этом платье, а как она!», «Я бы тоже переживала. Они выглядят одинаково», «Чего вы ожидали, если ваше платье сделано не на заказ?», «Ненавижу таких людей. Пускай они начнут жить реальной жизнью и поймут, что мир не вращается только вокруг них» – пишут в комментариях.
Фото: Vosctock-photo, Facebook
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