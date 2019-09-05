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Бирку не снимать: блогер-миллионер поделилась способом сэкономить на шопинге

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Фото: Instagram

Британский блогер и модный эксперт Тринни Вудолл «попалась» в магазине масс-маркет-бренда – на входе сработала сигнализация. 55-летняя женщина-миллионер решила сэкономить на сезонном шопинге, не снимая бирку и магнитный клипс с новой юбки.

Звезда Instagram решила не тратить много денег на покупки этой осенью, как сообщает The Sun. «Я только что получила выписку по счетам с моей кредитной карты и думаю, что я потратила слишком много этим летом» – комментирует женщина. В своем новом ролике Вудолл призналась, что заказала юбку в онлайн-магазине Zara и носит ее, спрятав ярлыки за пояс. Блогер надела белую плиссированную юбку-миди поверх черных брюк, чтобы сохранить изделие чистым. Комплект дополнила удлиненным блейзером, который скрыл этикетки сзади.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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