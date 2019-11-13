Безупречный костюм и лодочки: Юлия Барановская в эффектном образе выступила на фестивале «Стильный возраст»
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Фото: Пресс-служба
Для публичного выступления телеведущая выбрала элегантный монохромный образ на основе бежевого цвета. Брючные костюмы уже давно стали визитной карточкой Барановской, и в этот раз она им не изменила. Юлия вышла в двойке из укороченных, слегка зауженных книзу брюк и удлиненного однобортного пиджака свободного силуэта. К нему звезда подобрала белый топ и классические лодочки телесного цвета на высоком, но устойчивом каблуке.
Мероприятие проходило в формате живой беседы, и Юлия активно отвечала на вопросы слушателей. В рамках лекции ведущая и многодетная мама рассказала о своем пути продвижения по карьерной лестнице, о воспитании детей, о трудностях и их преодолении. Спикер подчеркнула, что красота – это внутренняя энергия, и человек прекрасен в любом возрасте.
Фото: пресс-служба
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