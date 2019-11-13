Безупречный костюм и лодочки: Юлия Барановская в эффектном образе выступила на фестивале «Стильный возраст»

Мероприятие проходило в формате живой беседы, и Юлия активно отвечала на вопросы слушателей. В рамках лекции ведущая и многодетная мама рассказала о своем пути продвижения по карьерной лестнице, о воспитании детей, о трудностях и их преодолении. Спикер подчеркнула, что красота – это внутренняя энергия, и человек прекрасен в любом возрасте.

Фото: пресс-служба

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