Безразмерные джинсы и туфли в горошек: Ковальчук в необычном образе подверглась критике в Сети

Необычные сочетания принтов и одежда «с плеча» вызвала бурную критику со стороны фолловеров. «Со вкусом дружбы нет, с этим надо родиться», «Как можно было так нарядиться?!», «Джинсы – катастрофа, как будто старые и на даче порванные об забор», – пишут в комментариях.