Безразмерные джинсы и туфли в горошек: Ковальчук в необычном образе подверглась критике в Сети

Звезда устроила себе настоящий детокс, забыв о телефоне и социальных сетях. «Наконец-то сделала приличную фотографию, а то отдыха в моем понимании – либо отсутствие телефона рядом, либо вид ну очень отдыхающий» – прокомментировала Ковальчук.
Для прогулки певица выбрала рваные джинсы с необработанными низами и поясом-резинкой – модель oversize, будто позаимствованная у бойфренда. Поддержала расслабленный образ белая блузка с открытыми плечами и декором из воланов. Дополнением аутфита послужили контрастные босоножки в горошек, клетчатая сумка с серебристыми деталями и очки-авиаторы.
Фото: Instagram
Необычные сочетания принтов и одежда «с плеча» вызвала бурную критику со стороны фолловеров. «Со вкусом дружбы нет, с этим надо родиться», «Как можно было так нарядиться?!», «Джинсы – катастрофа, как будто старые и на даче порванные об забор», – пишут в комментариях.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram
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