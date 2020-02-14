Собчак доказала, что гамма нежных нюдовых оттенков ей к лицу. Для этого звезда составила монохромный образ на основе бежевого цвета и не прогадала: look получился эффектный и в то же время максимально комфортный. Ведущая позирует в классическом блейзере, дополненном дымчато-серым кожаным поясом. К знаковой детали в духе power dressing подобрана плиссированная юбка-миди и молочно-белые ботинки на шнуровке и грубой подошве. Завершающие штрихи – умело собранный комплект аксессуаров из лаконичной сумки, жемчужного ожерелья и очков в оправе «кошачий клаз». Новый образ Ксении Собчак восхитил поклонников. «Очень женственный и притягательный образ», «Ксения Анатольевна, вы шикарны как всегда», «Очень женственно!», «Цвет приятный, глаз радует», «Стильно выглядите», «Ксения, вы как всегда Мисс Стиль», «Круто смотрится», «Красивый костюмчик. И цвет классный», «Очень красиво, и модель хороша», «Шикарный ансамбль», «Нежно и со вкусом», «С каждым днем все краше и краше» – пишут в комментариях. Фото: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!