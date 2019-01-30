«Бесподобная»: Ирина Шейк восхитила поклонников скромным нарядом

Накануне российская модель Ирина Шейк прибыла на родину, чтобы поучаствовать в нескольких мероприятиях, а также в съемках одного из эпизодов популярного телепроекта «Вечерний Ургант».

Для появления в студии красавица выбрала блестящее, но очень скромное светлое платье с длинными рукавами и с шарфиком в виде воротника. Такой нежный образ Ирины привел в восторг интернет-пользователей, ведь она не смогла не выложить в свой Instagram снимок в этом наряде и под руку с ведущим шоу Иваном Ургантом.