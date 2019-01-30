«Бесподобная»: Ирина Шейк восхитила поклонников скромным нарядом

Накануне российская модель Ирина Шейк прибыла на родину, чтобы поучаствовать в нескольких мероприятиях, а также в съемках одного из эпизодов популярного телепроекта «Вечерний Ургант».
Для появления в студии красавица выбрала блестящее, но очень скромное светлое платье с длинными рукавами и с шарфиком в виде воротника. Такой нежный образ Ирины привел в восторг интернет-пользователей, ведь она не смогла не выложить в свой Instagram снимок в этом наряде и под руку с ведущим шоу Иваном Ургантом.
«Бесподобная», «Восхитительное платье», «Всегда бы так», «So beautiful», «Лучшая», «Как всегда на высоте», «Omg your dress is gorgeous!» — наперебой пишут Ирине фолловеры даже спустя пару дней после эфира. А вам нравится платье и общий «лук» Шейк?
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Instagram
Видео: Youtube.com / Вечерний Ургант