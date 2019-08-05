Бесформенное платье и босые ноги: Лера Кудрявцева выбрала нестандартный наряд для прогулки по Парижу

На фото Кудрявцева позирует босиком, в легком полупрозрачном платье свободного силуэта. Летящая ткань, длина мидакси и этнический принт сформировали расслабленный образ в стиле бохо-шик. В качестве акцентных деталей – массивные наручные часы, пара лаконичных украшений и трендовые очки-авиаторы.
Фото: Instagram
Звезда и мама двоих детей не перестает радовать фолловеров жизнерадостными снимками и яркими образами, экспериментируя с неоном и мини-юбками. «Лерочка, как вам удается так хорошо выглядеть всегда?», «С такой фигурой носить балахоны – грешно» – пишут в комментариях.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram
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