Бережливая герцогиня: Кейт Миддлтон в третий раз вышла в свет в костюме цвета фуксии от Oscar de la Renta
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
15 ноября Кейт Миддлтон посетила опекаемый ею хоспис для детей The Nook. Для поездки туда герцогиня Кембриджская выбрала костюм цвета фуксии от бренда Oscar de la Renta.
Костюм любимого цвета королевы Елизаветы II Кейт Миддлтон надела уже в третий раз, и своей бережливостью привела в восторг экологов. К тому же наряд сшили из переработанных материалов: ненужной одежды и небольшого количества добавленного пластика.
Под наряд герцогиня подобрала плотные темные колготки и туфли с острым носом и на устойчивом каблуке. Дополнил образ небольшой черный клатч.
Фото: Getty Images
Работники хосписа и дети рассказали Кейт Мидддлтон о работе центра. Герцогиня познакомилась с родителями малышей и пообщалась с самими маленькими пациентами.
Несколько дней назад Кейт появилась на публике в необычном для себя виде: вместо привычных юбок и платьев супруга принца Уильяма надела брюки (что бывает крайне редко), которые тоже были цвета фуксии.
Фото: EAST NEWS
А какой наряд Кейт Миддлтон вам понравился больше?
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!