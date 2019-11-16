Бережливая герцогиня: Кейт Миддлтон в третий раз вышла в свет в костюме цвета фуксии от Oscar de la Renta

Костюм любимого цвета королевы Елизаветы II Кейт Миддлтон надела уже в третий раз, и своей бережливостью привела в восторг экологов. К тому же наряд сшили из переработанных материалов: ненужной одежды и небольшого количества добавленного пластика.

Под наряд герцогиня подобрала плотные темные колготки и туфли с острым носом и на устойчивом каблуке. Дополнил образ небольшой черный клатч.