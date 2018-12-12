Беременная Виктория Лопырева представила новогоднюю коллекцию своей подруги Инны Жирковой

Супруга известного футболиста Юрия Жиркова Инна создала новогоднюю линейку платьев для своего модного бренда MiloMilo и пригласила на фотосессию давнюю подругу Викторию Лопыреву. Причем сразу после участия в этом мини-проекте блондинка приняла решение рассекретить свое интересное положение — видимо, на это ее вдохновила именно многодетная мама Инна. По мнению дизайнера, «съемка вышла по-настоящему милой и красивой, Вике очень идет беременность».
Сегодня все узнали секретик 😊 Теперь и я могу делиться с вами невероятно-нежными фотографиями моей @lopyrevavika . У нас с Викой совместные фотографии всегда получаются очень тёплые ,как например эта . 😇Согласны? Ну...а если вы сейчас перейдёте на страницу @milo_milo_official ,то вы увидите невероятную Викторию ,такой ,какой ещё не видели никогда 😜❤️
Виктория и Инна позировали фотографу вместе и соло, облачившись в яркие платья, большинство из которых выполнены из блестящей ткани, а также примерили элегантные комбинезоны и уютные пальто. Подруги выглядят роскошно!
«Разумеется, по просьбе Вики я делюсь с ней советами о материнстве, все-таки опыт в этом у меня немаленький. Мы с Викой очень близки, хоть и не всегда удается часто видеться. Я была с ней в самые трудные моменты ее жизни и она оказывалась всегда рядом, когда мне требовалась ее поддержка!» — рассказала Жиркова об отношениях с Лопыревой. Напомним, у Инны и Юрия трое детей: два сына и дочь. В своей недавней колонке на портале Letidor дизайнер призналась, что планирует еще и четвертого малыша.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: пресс-служба
Видео: Instagram