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Беременная Виктория Лопырева представила новогоднюю коллекцию своей подруги Инны Жирковой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Инна Жиркова и Виктория Лопырева

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Модель и амбассадор FIFA снялась в лукбуке новой праздничной коллекции бренда MiloMilo by Inna Zhirkova.

Супруга известного футболиста Юрия Жиркова Инна создала новогоднюю линейку платьев для своего модного бренда MiloMilo и пригласила на фотосессию давнюю подругу Викторию Лопыреву. Причем сразу после участия в этом мини-проекте блондинка приняла решение рассекретить свое интересное положение — видимо, на это ее вдохновила именно многодетная мама Инна. По мнению дизайнера, «съемка вышла по-настоящему милой и красивой, Вике очень идет беременность».

Виктория и Инна позировали фотографу вместе и соло, облачившись в яркие платья, большинство из которых выполнены из блестящей ткани, а также примерили элегантные комбинезоны и уютные пальто. Подруги выглядят роскошно!

«Разумеется, по просьбе Вики я делюсь с ней советами о материнстве, все-таки опыт в этом у меня немаленький. Мы с Викой очень близки, хоть и не всегда удается часто видеться. Я была с ней в самые трудные моменты ее жизни и она оказывалась всегда рядом, когда мне требовалась ее поддержка!» — рассказала Жиркова об отношениях с Лопыревой. Напомним, у Инны и Юрия трое детей: два сына и дочь. В своей недавней колонке на портале Letidor дизайнер призналась, что планирует еще и четвертого малыша.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

Видео: Instagram

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