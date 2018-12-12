Беременная Виктория Лопырева представила новогоднюю коллекцию своей подруги Инны Жирковой

«Разумеется, по просьбе Вики я делюсь с ней советами о материнстве, все-таки опыт в этом у меня немаленький. Мы с Викой очень близки, хоть и не всегда удается часто видеться. Я была с ней в самые трудные моменты ее жизни и она оказывалась всегда рядом, когда мне требовалась ее поддержка!» — рассказала Жиркова об отношениях с Лопыревой. Напомним, у Инны и Юрия трое детей: два сына и дочь. В своей недавней колонке на портале Letidor дизайнер призналась, что планирует еще и четвертого малыша.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

Видео: Instagram