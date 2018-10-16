Беременная Татьяна Терешина с дочкой и молодая мама Рита Дакота прошлись по подиуму в показах на MBFW Russia

Bella Potemkina

Показы бренда Bella Potemkina, как правило, проходят очень громко и ярко — весной этого года, к примеру, звездой показа была Ольга Бузова, а на этот раз представить несколько знаковых нарядов и спеть во время дефиле было поручено Рите Дакоте. Она открыла показ в красном платье-тренче, вышла в середине шоу в стильном брючном костюме в пайетках, а в финале исполнила одну из своих композиций, облаченная в вечернее платье с леопардовым принтом и сексуальными вырезами на боках.

Белла Потемкина — одна из немногих дизайнеров, кто грамотно считывает ультрамодные тенденции и опирается не только на российские реалии. В новой коллекции ставка была сделана на полностью прозрачные и очень эффектные платья в стиле Дикого Запада, а также на уже привычные для многочисленных поклонников бренда пайетки и цветной мех.

Julia Dalakian

Дизайнер Юлия Далакян тоже не обошлась без приглашенной звездой гостьи на подиуме — ей стала певица Татьяна Терешина, которая не побоялась выйти на подиум практически на последнем месяце беременности. Артистку сопровождала старшая 4-летняя дочь Арис.