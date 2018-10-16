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Беременная Татьяна Терешина с дочкой и молодая мама Рита Дакота прошлись по подиуму в показах на MBFW Russia

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Рита Дакота

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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В Москве сейчас в самом разгаре Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Помимо Алены Ахмадуллиной и Ольги Якубович, свои новые коллекции представили Белла Потемкина, Юлия Далакян и Арут Арустамян.

Bella Potemkina

Показы бренда Bella Potemkina, как правило, проходят очень громко и ярко — весной этого года, к примеру, звездой показа была Ольга Бузова, а на этот раз представить несколько знаковых нарядов и спеть во время дефиле было поручено Рите Дакоте. Она открыла показ в красном платье-тренче, вышла в середине шоу в стильном брючном костюме в пайетках, а в финале исполнила одну из своих композиций, облаченная в вечернее платье с леопардовым принтом и сексуальными вырезами на боках.

Белла Потемкина — одна из немногих дизайнеров, кто грамотно считывает ультрамодные тенденции и опирается не только на российские реалии. В новой коллекции ставка была сделана на полностью прозрачные и очень эффектные платья в стиле Дикого Запада, а также на уже привычные для многочисленных поклонников бренда пайетки и цветной мех.

Julia Dalakian

Дизайнер Юлия Далакян тоже не обошлась без приглашенной звездой гостьи на подиуме — ей стала певица Татьяна Терешина, которая не побоялась выйти на подиум практически на последнем месяце беременности. Артистку сопровождала старшая 4-летняя дочь Арис.

Показ бренда Julia Dalakian стал настоящей вечеринкой 80-х. В новой коллекции OASIS удобные комбинезоны и короткие платья украшают пайетки, объемные вышивки и аппликации из кружева. Такие яркие наряды не нуждаются в дополнительных акцентах.

ARUT MSCW

За два года существования бренд ARUT MSCW обрел репутацию одной из лучших марок нарядов для вечеринок: в них всегда много блеска, сияющих фактур, они пропитаны истинным духом восьмидесятых. Но в новой коллекции куда меньше привычных пайеток и буйства красок. Они уступили место нарядам в timeless casual стиле: простой крой, разнообразные текстуры, практичность.

Также зрителям была представлена коллаборация с glo: основатель бренда Арут Арустамян сделал девайсы, знакомые многим, элементом шоу, создав серию аксессуаров и разработав образы, интерпретирующие лимитированную коллекцию glo через призму эстетики ARUT MSCW.

Показ дизайнера посетили селебрити и блогеры: Катерина Боти, Саша Паника, Вячеслав Глушков, Дуся Бубель, Юлия Журавлева и другие.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, пресс-служба

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