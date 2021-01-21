Беременная Перминова «выгуляла» купальник за 13 000 рублей, который хотят все
Фото: Instagram @lenaperminova
Елена рассекретила, что теперь ее параметры — ровно 91-91-91. Часто звезда удивляется, что плоду всего 20 недель, а живот уже такой большой. На свежем фото в Instagram она хвастается золотистым загаром, позируя в бассейне с лепестками. Перминова «выгуляла» вязаный слитный купальник цвета капучино с открытой спиной. Модель за 13 000 рублей признана одной из самых желанных в этом году, о чем свидетельствует статус sold out на многих онлайн-площадках.
Фото: Instagram @lenaperminova
Поклонников умилило эффектное фото Елены Перминовой. «Вам очень идет беременность», «Лена, вы невероятно красивая! Это сплошное удовольствие — наблюдать за вами, особенно сейчас», «Волшебная!», «Елена, вы шикарны», «Вы такая нежная», «Женщина-муза» — пишут в комментариях. О других стильных образах многодетной мамы читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @lenaperminova
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