Беременная Маркл в эффектном коктейльном платье и Миддлтон в скромном наряде впервые за долгое время появились вместе в свете

Накануне вечером в Букингемском дворце состоялся торжественный прием в честь 50-летия инвеституры принца Чарльза (объявления его принцем Уэльским вслед за дядей, экс-королем Эдуардом VIII). На это мероприятие были приглашены и оба сына принца, Уильям и Гарри — разумеется, с супругами.

Немногие ожидали увидеть на этом рауте глубоко беременную Меган Маркл, но она все-таки пришла и затмила Кейт Миддлтон. Меган буквально светилась, надев эффектное бело-золотое коктейльное платье и накинув белоснежный жакет. Впрочем, Кейт совсем не обиделась — она также пребывала в отличном настроении, хотя совсем не общалась с Гарри и Меган.