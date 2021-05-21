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Беременная Караулова пришла на вечеринку в платье-поло, а Шмыкова — в casual

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Юлианна Караулова

Фото: Пресс-служба

20 мая в одном из столичных пространств состоялась вечеринка по случаю запуска новой линейки кроссовок Lacoste. Мероприятие посетили звездные друзья бренда и известные инфлюенсеры, в числе которых Юлианна Караулова, Варвара Шмыкова, Александра Новинова, Карина Нигай, Мари Лист и многие другие.

Юлианна Караулова выбрала total look бренда и крайне удачно замаскировала беременность платьем-поло полуночно-синего оттенка. Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова решила не усложнять и пришла на мероприятие в беспроигрышном комплекте из джинсов, базовой футболки и поясной сумки Gucci. В Lacoste с головы до ног нарядилась девушка Feduk Александра Новикова, а блогер Карина Нигай перепрыгнула с корабля на бал в костюме с пайетками и узнаваемой Prada Cleo.

Фото: Пресс-служба

Повод собраться отличный — запуск линейки футуристичных кроссовок Lacoste AG-LT21 Ultra, лицом которой стал амбассадор бренда Даниил Медведев. Кстати, спортсмен уже опробовал их на турнире Miami Open.

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Фото: Пресс-служба

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