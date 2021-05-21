Беременная Караулова пришла на вечеринку в платье-поло, а Шмыкова — в casual

Юлианна Караулова выбрала total look бренда и крайне удачно замаскировала беременность платьем-поло полуночно-синего оттенка. Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова решила не усложнять и пришла на мероприятие в беспроигрышном комплекте из джинсов, базовой футболки и поясной сумки Gucci. В Lacoste с головы до ног нарядилась девушка Feduk Александра Новикова, а блогер Карина Нигай перепрыгнула с корабля на бал в костюме с пайетками и узнаваемой Prada Cleo.