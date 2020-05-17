Белый топ и розовые волосы: Леди Гага показала яркий домашний образ
Фото: Instagram Леди Гаги
34-летняя Леди Гага — королева эпатажа, ее невероятные наряды надолго остаются в памяти поклонников, однако для дома певица выбирает самые удобные вещи. Несколько часов назад артистка поделилась домашним селфи — белый бельевой топ, светло-салатовые спортивные брюки, яркие серьги, распущенные нежно-розовые волосы и минимум макияжа. Поклонники восхищаются «непарадным» аутфитом любимой звезды.
«Милая в розовом», «Чудесная», «Вам идет розовый цвет волос», «Она выглядит потрясающе», «Вы умеете так по-разному выглядеть», «Нравятся волосы», «Фея», «Очень-очень красивая», «Идеальная», «Королева», «Красота», «Кислая карамелька», «Глядя на Вас, начинаю мечтать о розовом цвете волос», «Моя богиня», — пишут фолловеры.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: YouTube
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