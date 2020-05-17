Белый топ и розовые волосы: Леди Гага показала яркий домашний образ

34-летняя Леди Гага — королева эпатажа, ее невероятные наряды надолго остаются в памяти поклонников, однако для дома певица выбирает самые удобные вещи. Несколько часов назад артистка поделилась домашним селфи — белый бельевой топ, светло-салатовые спортивные брюки, яркие серьги, распущенные нежно-розовые волосы и минимум макияжа. Поклонники восхищаются «непарадным» аутфитом любимой звезды.