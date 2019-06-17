Новое — это хорошо забытое старое: Белла Хадид вернула в моду позабытый тренд

Мир не стоит на месте: он растет, развивается, создает нечто новое и необычное. Но несмотря на прогресс, все остается цикличным: раз за разом повторяются одни и те же истории, или, например, в моду возвращается то, что было популярно десятилетия назад.

16 июня супермодель Белла Хадид приняла участие в показе новой коллекции Versace в Милане, где продемонстрировала подзабытые «изюминки» прошлых лет. На подиуме девушка появилась в наряде, состоящем из черного пиджака в стразах с крупными золотыми пуговицами и блестящих обтягивающих брюк. Однако не это приковало внимание посетителей показа: аккуратно выглядывающие из брюк черные полоски нижнего белья Беллы напомнили о былых временах, когда модницы не видели ничего зазорного в том, чтобы продемонстрировать резинку от стрингов, игриво выглядывающую из джинсов. С учетом того, что брюки заниженной талией в былые времена также были на пике популярности, не сложно представить, какой путь от иконы до безвкусицы прошел тренд. Но, кажется, он снова вернулся, совершив круг почета.