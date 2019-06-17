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Новое — это хорошо забытое старое: Белла Хадид вернула в моду позабытый тренд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Модель Белла Хадид

Фото: Global Look Press
Модель в необычном образе прошлась по подиуму на показе весенне-летней коллекции Versace в рамках Недели мужской моды в Милане.

Мир не стоит на месте: он растет, развивается, создает нечто новое и необычное. Но несмотря на прогресс, все остается цикличным: раз за разом повторяются одни и те же истории, или, например, в моду возвращается то, что было популярно десятилетия назад.

16 июня супермодель Белла Хадид приняла участие в показе новой коллекции Versace в Милане, где продемонстрировала подзабытые «изюминки» прошлых лет. На подиуме девушка появилась в наряде, состоящем из черного пиджака в стразах с крупными золотыми пуговицами и блестящих обтягивающих брюк. Однако не это приковало внимание посетителей показа: аккуратно выглядывающие из брюк черные полоски нижнего белья Беллы напомнили о былых временах, когда модницы не видели ничего зазорного в том, чтобы продемонстрировать резинку от стрингов, игриво выглядывающую из джинсов. С учетом того, что брюки заниженной талией в былые времена также были на пике популярности, не сложно представить, какой путь от иконы до безвкусицы прошел тренд. Но, кажется, он снова вернулся, совершив круг почета.

Однако не только Белла Хадид совершила путешествие в прошлое. Ирина Шейк появилась на подиуме в обтягивающем леопардовом мини-платье с глубоким декольте, в котором виднелся блестящий черный бюстгальтер. К слову, именно эта часть гардероба и стала ключевой в новой коллекции Донателлы Версаче.

А как вы относитесь к возвращению образов, которые были на пике популярности несколько лет назад?

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: Global Look Press / Riccardo Giordano

Видео: Instagram

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