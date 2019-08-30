Бекхэм представила новую коллекцию, платье из которой Маркл «выгуляла» ещё весной

Для мероприятия герцогиня Кембриджская выбрала белый total look на основе легкого платья (того самого, что снова станет доступным для покупателей лишь в конце августа). Поверх него Маркл надела белое пальто из фактурной ткани на подкладке, рифмующейся с принтом платья. Аутфит дополнила лаконичная белая шляпка, атласные лодочки темного изумрудного цвета и клатч в тон.