Бекхэм представила новую коллекцию, платье из которой Маркл «выгуляла» ещё весной

Для мероприятия герцогиня Кембриджская выбрала белый total look на основе легкого платья (того самого, что снова станет доступным для покупателей лишь в конце августа). Поверх него Маркл надела белое пальто из фактурной ткани на подкладке, рифмующейся с принтом платья. Аутфит дополнила лаконичная белая шляпка, атласные лодочки темного изумрудного цвета и клатч в тон.
Фото: Instagram
«Бесконечная элегантность: платье-миди с принтом-цепью из моей новой коллекции – новое прочтение архивных моделей» – комментирует Виктория в своем Instagram, называя вариацию на тему цепей одним из главных трендов сезона. Модель буквально разлетается со страниц онлайн-магазина и бутиков бренда, как сообщает Hello.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram, Globallook, архивы пресс-служб
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