Бархатное мини и пиджак «с чужого плеча»: Светлана Бондарчук в стильном образе зажгла на модной вечеринке
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Для мероприятия Бондрачук выбрала ультракороткое платье из бархата, надев его с черными капроновыми колготками. Тандем подчеркнул бесконечно длинные ноги 51-летней светской львицы, которая смело хвастается идеальной фигурой. Наряд был дополнен удлиненным строгим блейзером в «офисную» полоску – на хрупких плечах Светланы oversize смотрелся максимально стильно. Финальные штрихи – черные кожаные ботинки, лаконичные украшения и ярко-красная помада.
Вечеринка была подготовлена при участии команды легендарного Shop & Bar Denis Simachev. Специальной для Adidas Originals была воссоздана атмосфера горячо любимого светской Москвой заведения с элементами его китчевого интерьера, DJ-сетами, знаменитыми закусками из меню бара – той самой пиццей с лососем и уткой. Помимо Светланы Бондарчук мероприятие посетил Влад Лисовец, Илья Бачурин, Инга Меладзе, Дарья Малыгина и многие другие.
Фото: пресс-служба
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!