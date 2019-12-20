Бархатное мини и пиджак «с чужого плеча»: Светлана Бондарчук в стильном образе зажгла на модной вечеринке

Вечеринка была подготовлена при участии команды легендарного Shop & Bar Denis Simachev. Специальной для Adidas Originals была воссоздана атмосфера горячо любимого светской Москвой заведения с элементами его китчевого интерьера, DJ-сетами, знаменитыми закусками из меню бара – той самой пиццей с лососем и уткой. Помимо Светланы Бондарчук мероприятие посетил Влад Лисовец, Илья Бачурин, Инга Меладзе, Дарья Малыгина и многие другие.

Фото: пресс-служба

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