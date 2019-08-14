Бархат и асимметричные разрезы: Ким Кардашьян в оригинальном платье поприветствовала подписчиков

Звезда выбрала длинное бархатное платье с многочисленными разрезами, включая самый нескромный – от бедра. Детали в стиле Ким: абстрактный принт, однотонный кант кофейного цвета и открытые плечи. Образ дополнен трендовыми вьетнамками на каблуке, миниатюрной сумочкой Hermès серого цвета, и узкими очками Chanel с затемненными линзами.
Фото: Globallook
Недавно число подписчиков в Instagram-аккаунте Кардашьян перешло число в 146 миллионов. Звезда поинтересовалась, что бы они хотели видеть в ее профиле, и многие фолловеры попросили больше семейных фото.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Globallook
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