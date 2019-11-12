Барановская в строгом костюме, Лопырева в платье с перьями и другие звезды на показе бренда anastasiAZadorina

Яркие образы переполнили не только подиум, но и зрительный зал. Для вечернего выхода Юлия Барановская предпочла классический черный костюм с удлиненным блейзером и брюками-клеш. Стильная двойка с пиджаком oversize пришлась по вкусу и Юлианне Карауловой, правда, в выборе цветов она решила перейти на светлую сторону, надев дымчато-белый костюм с голубой рубашкой в оксфордскую полоску. Виктория Лопырева сделала ставку на атласное платье-мини с декором из перьев, дополнив образ миниатюрной сумкой в форме шара, инкрустированного кристаллами, и босоножками на шпильке.