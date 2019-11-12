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Барановская в строгом костюме, Лопырева в платье с перьями и другие звезды на показе бренда anastasiAZadorina

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Юлия Барановская

Фото: Пресс-служба

11 ноября в Москве состоялся показ весенне-летней коллекции Анастасии Задориной, вдохновленной французской элегантностью. В качестве локации для шоу было выбрано кафе с истинно французским колоритом – Brasserie МОСТ. Поддержать дизайнера пришли звездные гости, среди которых – Юлия Барановская, Виктория Лопырева, Юлианна Караулова, Виктория Шелягова, Мария Кожевникова и многие другие.

Яркие образы переполнили не только подиум, но и зрительный зал. Для вечернего выхода Юлия Барановская предпочла классический черный костюм с удлиненным блейзером и брюками-клеш. Стильная двойка с пиджаком oversize пришлась по вкусу и Юлианне Карауловой, правда, в выборе цветов она решила перейти на светлую сторону, надев дымчато-белый костюм с голубой рубашкой в оксфордскую полоску. Виктория Лопырева сделала ставку на атласное платье-мини с декором из перьев, дополнив образ миниатюрной сумкой в форме шара, инкрустированного кристаллами, и босоножками на шпильке.

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anastasiAZadorina SS'20

Фото: Пресс-служба

На создание весенне-летней коллекции Анастасию Задорину вдохновил образ современной француженки – романтичной, кокетливой и всегда элегантной.

Впервые я побывала в Париже, когда мне было 7 лет. Наши отношения с этим городом точно нельзя назвать любовью с первого взгляда – сначала он показался мне серым и холодным. Но с каждой поездкой я все больше проникалась парижской атмосферой. Больше всего мне нравится здесь в теплое время года, когда можно долго гулять по улицам. Все мои накопившиеся за много лет впечатления отразились в весенне-летней коллекции бренда.
Анастасия Задорина

На подиуме пересекались консервативные цвета – черный, молочно-белый, серый, а вместе с ними – конфетный розовый в вариациях с атласом и лакированной кожей. Яркие приталенные тренчи, платья с экстремальными разрезами от бедра, декор из перьев и пайеток, длина, стремящаяся преимущественно к мини, подчеркнули дизайнерскую задумку и мотивы à la française..

Фото: пресс-служба

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