Барановская пришла на модный показ в платье-«гобелене», а Зара — в дерзком комбезе
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Фото: Пресс-служба
Виктория Лопырева похвасталась подтянутым прессом в кроп-топе и подчеркнула бесконечные ноги брюками-палаццо в остромодном оттенке Grass. Певица Зара объединила классику и средиземноморский шик, добавив к лаконичному черному комбинезону широкополую шляпу и плетеную сумку Christian Dior. Юлия Барановская выгуляла невесомое платье миди с принтом, напоминающим гобелен, — стопроцентное попадание в антураж.
С первых рядов за происходящим также наблюдали Митя Фомин, Елена Крыгина, Ольга Лефферс и другие. Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше!
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Фото: Пресс-служба
Шоу началось с хореографического этюда в исполнении солистки Большого театра Анны Тихомировой и народного артиста РФ Руслана Скворцова. На подиуме организаторы показа создали микс из топовых имен отечественной моды. Так, яркие образы из своих коллекций представили Игорь Чапурин, Яна Расковалова, Алиса и Юлия Рубан, Даниил Берг, Артем Кривда, Леся Парамонова, Антон Лисин и другие.
Фото: пресс-служба