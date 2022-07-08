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Мода
Вчера в 22:21
1 мин.

Барановская пришла на модный показ в платье-«гобелене», а Зара — в дерзком комбезе

7 июля в Москве состоялся модный показ «Россия. Горизонты», организованный проектом Rustrends в рамках «Российской креативной недели». На импровизированном подиуме в одном из залов Третьяковской галереи были представлены образы из коллекций известных российских дизайнеров, поддержать которых пришли и звездные гости.
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Юлия Барановская

Фото: Пресс-служба

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Виктория Лопырева похвасталась подтянутым прессом в кроп-топе и подчеркнула бесконечные ноги брюками-палаццо в остромодном оттенке Grass. Певица Зара объединила классику и средиземноморский шик, добавив к лаконичному черному комбинезону широкополую шляпу и плетеную сумку Christian Dior. Юлия Барановская выгуляла невесомое платье миди с принтом, напоминающим гобелен, — стопроцентное попадание в антураж.

С первых рядов за происходящим также наблюдали Митя Фомин, Елена Крыгина, Ольга Лефферс и другие. Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше!

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Модный показ «Россия. Горизонты»

Фото: Пресс-служба

Шоу началось с хореографического этюда в исполнении солистки Большого театра Анны Тихомировой и народного артиста РФ Руслана Скворцова. На подиуме организаторы показа создали микс из топовых имен отечественной моды. Так, яркие образы из своих коллекций представили Игорь Чапурин, Яна Расковалова, Алиса и Юлия Рубан, Даниил Берг, Артем Кривда, Леся Парамонова, Антон Лисин и другие.

Фото: пресс-служба

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