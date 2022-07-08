Барановская пришла на модный показ в платье-«гобелене», а Зара — в дерзком комбезе

Виктория Лопырева похвасталась подтянутым прессом в кроп-топе и подчеркнула бесконечные ноги брюками-палаццо в остромодном оттенке Grass. Певица Зара объединила классику и средиземноморский шик, добавив к лаконичному черному комбинезону широкополую шляпу и плетеную сумку Christian Dior. Юлия Барановская выгуляла невесомое платье миди с принтом, напоминающим гобелен, — стопроцентное попадание в антураж.

С первых рядов за происходящим также наблюдали Митя Фомин, Елена Крыгина, Ольга Лефферс и другие. Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше!