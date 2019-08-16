«Балерина из шкатулки»: Ксения Собчак в свободном платье в стиле кантри продемонстрировала отличную растяжку

На фото Ксения позирует в свободном платье А-силуэта с пышными рукавами. Дополняют наряд в духе кантри многочисленные оборки, нежный кремово-бежевый оттенок, длина мидакси и контрастные завязки с кисточками. Никакой обуви – расслабленный образ Собчак завершила темными солнцезащитными очками.
Фото: Instagram
Фолловеры оценили отличную растяжку Собчак, сравнивая ее с балериной Анастасией Волочковой. «Не надо нас обманывать, верхняя нога не Ваша, а Волочковой», «Шея, поворот головы – красиво все, молодец!», «Ксюша выглядит очень хрупкой. Фарфоровая куколка», – пишут в комментариях.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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