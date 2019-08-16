«Балерина из шкатулки»: Ксения Собчак в свободном платье в стиле кантри продемонстрировала отличную растяжку

В образах для отдыха Ксения Собчак миксует элементы средиземноморского шика, кантри и бохо, дополняя образы сезонными новинками. В одной из последних публикаций 37-летняя ведущая и политик продемонстрировала не только новый модный образ, но и отличную физическую форму.