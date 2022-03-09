Бабушкины колготки и гольфы — самый модный (и теплый) тренд 2022 года
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Vogue.com / Vogue Runway
Обратите внимание на коллекции Miu Miu и Chanel, креативные команды которых будто сговорились. Решено было единогласно: плотные колготки, высокие гольфы и гетры, будто связанные бабушкой, — главный модный тренд.
Миучча Прада продолжила тему нулевых с микроюбками и ультранизкой посадкой, правда, решила позаботиться о модницах и слегка утеплила образы. В ход пошли фактурные вязаные гольфы, зарифмованные с атласными балетками — в таком комбо модели выглядели так, будто не успели переодеться после тренировки у станка.
Фото: Vogue.com / Vogue Runway
Chanel подали тему для обсуждений всей Сети, предложив сочетать суперплотные колготки и чулки с маленькими черными платьями и лодочками на каблуке. Больше вопросов вызвал их микс с резиновыми сапогами со средней высотой голенища — видимо, теперь и правда стоит заботиться только о комфорте, а не о том, чтобы ноги визуально выглядели длиннее.
Фото: Vogue.com / Vogue Runway