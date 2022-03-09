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Бабушкины колготки и гольфы — самый модный (и теплый) тренд 2022 года

Подошла к концу Неделя моды в Париже, которая традиционно поставила точку в череде главных модных событий мира. Дизайнеры раскрыли ключевые тенденции будущего осенне-зимнего сезона, и некоторые из них можно брать на вооружение уже сейчас, ведь март вновь принялся пугать нас морозами.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Miu Miu Fall 2022 Ready-to-Wear

Фото: Vogue.com / Vogue Runway

Обратите внимание на коллекции Miu Miu и Chanel, креативные команды которых будто сговорились. Решено было единогласно: плотные колготки, высокие гольфы и гетры, будто связанные бабушкой, — главный модный тренд.

Миучча Прада продолжила тему нулевых с микроюбками и ультранизкой посадкой, правда, решила позаботиться о модницах и слегка утеплила образы. В ход пошли фактурные вязаные гольфы, зарифмованные с атласными балетками — в таком комбо модели выглядели так, будто не успели переодеться после тренировки у станка.

Chanel Fall 2022 Ready-to-Wear

Chanel Fall 2022 Ready-to-Wear

Фото: Vogue.com / Vogue Runway

Chanel подали тему для обсуждений всей Сети, предложив сочетать суперплотные колготки и чулки с маленькими черными платьями и лодочками на каблуке. Больше вопросов вызвал их микс с резиновыми сапогами со средней высотой голенища — видимо, теперь и правда стоит заботиться только о комфорте, а не о том, чтобы ноги визуально выглядели длиннее.

Фото: Vogue.com / Vogue Runway

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