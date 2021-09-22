Аврора в бархате, на подиуме — минимализм: чем запомнился показ Chapurin

Прет-а-порте Chapurin — господство лаконичных форм и базовых цветов. В коллекции — безупречно скроенные блейзеры, классические тренчи, дерзкие комбинезоны в лучших традициях сафари и свитеры крупной вязки (для нынешних столичных реалий — беспроигрышный вариант). Дизайнер вновь совершает оммаж монохрому во главе с черным и насыщенными оттенками капучино. Ставка — на розовый электрик, который в этом году претендует на ключевые места в наших сердцах.