passion.ru
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Аврора в бархате, на подиуме — минимализм: чем запомнился показ Chapurin

22 сентября в Москве стартовала Неделя моды Seasons Fashion Week. Открыл череду модных показов Игорь Чапурин — «русский Армани», адепт минимализма и мастер «чистых» линий. На front row расположились Василий Вакуленко (Баста), Владислав Лисовец, Аврора и другие звездные гости. За событиями на подиуме (и не только) наблюдал и Passion.ru.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Chapurin Pret-a-Porter FW 2021/22

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Прет-а-порте Chapurin — господство лаконичных форм и базовых цветов. В коллекции — безупречно скроенные блейзеры, классические тренчи, дерзкие комбинезоны в лучших традициях сафари и свитеры крупной вязки (для нынешних столичных реалий — беспроигрышный вариант). Дизайнер вновь совершает оммаж монохрому во главе с черным и насыщенными оттенками капучино. Ставка — на розовый электрик, который в этом году претендует на ключевые места в наших сердцах.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Аврора

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Поддержать дизайнера заглянули и известные гости, известные журналисты и блогеры. На первом ряду — телеведущая Аврора, которая выбрала платье А-силуэта из изумрудного бархата и контрастные кипенно-белые аксессуары. Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше!

Фото: Макс Светский / Passion.ru