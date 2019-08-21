Атлас или сетка: Глафира Тарханова устроила битву свадебных платьев в своем Instagram

В своем аккаунте Тарханова опубликовала серию из 4 свадебных образов и выразила желание «быть королевной». Среди них – варианты с лифом, декорированным гипюром, открытое платье с пайетками, модели с юбкой из атласа и фатина. В тексте поста артистка поинтересовалась, какие платья были на свадьбах подписчиц, и о каких они мечтают.
Пользователи активно делились своим мнением и сошлись на том, что все платья актрисе к лицу. «Вы красотка в любом», «Будем фильм смотреть и радоваться, что вложили чуточку», «Глафирочка, на вас они все восхитительны!» – пишут в комментариях.
А за какой вариант голосуете вы?
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram
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