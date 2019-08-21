Атлас или сетка: Глафира Тарханова устроила битву свадебных платьев в своем Instagram

Пользователи активно делились своим мнением и сошлись на том, что все платья актрисе к лицу. «Вы красотка в любом», «Будем фильм смотреть и радоваться, что вложили чуточку», «Глафирочка, на вас они все восхитительны!» – пишут в комментариях.

А за какой вариант голосуете вы?

Текст: Полина Гераскина

Фото: Instagram

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