Асмус пришла на премьеру в жакете на голое тело, а Кабо — в прозрачном платье

Моргенштерн отметил свой дебют в качестве ведущего выходом в маске-балаклаве, которой обыграл название шоу. Кстати, участие в нем приняла и сестра Кристины Асмус Карина — вместе они появились на премьере. Кристина — в безупречно скроенном костюме полуночно-синего цвета с блейзером на голое тело, Карина — в платье «драматичного» силуэта.

Ольга Кабо сделала ставку на этнические мотивы и выбрала для вечера полупрозрачное летящее платье цвета пейсли, сумку Valentino и ботильоны в тон. Алена Водонаева дала мастер-класс на тему спортшика, замиксовав толстовку с эффектом колор-блок с джинсами, будто на пару размеров больше.