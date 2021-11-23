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Асмус пришла на премьеру в жакете на голое тело, а Кабо — в прозрачном платье

В одном из столичных ресторанов состоялась премьера экстремального шоу телеканала СТС «Русский ниндзя», в котором интригует не только название, но и состав ведущих. В главных ролях — Ида Галич, Василий Артемьев и эпатажный шоумен Моргенштерн. Звездная тройка появилась на мероприятии в числе первых: все — в total black.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Карина и Кристина Асмус

Фото: Пресс-служба

Моргенштерн отметил свой дебют в качестве ведущего выходом в маске-балаклаве, которой обыграл название шоу. Кстати, участие в нем приняла и сестра Кристины Асмус Карина — вместе они появились на премьере. Кристина — в безупречно скроенном костюме полуночно-синего цвета с блейзером на голое тело, Карина — в платье «драматичного» силуэта.

Ольга Кабо сделала ставку на этнические мотивы и выбрала для вечера полупрозрачное летящее платье цвета пейсли, сумку Valentino и ботильоны в тон. Алена Водонаева дала мастер-класс на тему спортшика, замиксовав толстовку с эффектом колор-блок с джинсами, будто на пару размеров больше.

Василий Артемьев, Ида Галич, Моргенштерн

Василий Артемьев, Ида Галич, Моргенштерн

Фото: Пресс-служба

Стильно появилась на красной дорожке и Анастасия Гребенкина: фигуристка выгуляла блейзер из лакированной кожи цвета матча и похвасталась стройными ногами в мини и брутальных ботфортах. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!

Фото: пресс-служба

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