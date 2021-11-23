Асмус пришла на премьеру в жакете на голое тело, а Кабо — в прозрачном платье
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Моргенштерн отметил свой дебют в качестве ведущего выходом в маске-балаклаве, которой обыграл название шоу. Кстати, участие в нем приняла и сестра Кристины Асмус Карина — вместе они появились на премьере. Кристина — в безупречно скроенном костюме полуночно-синего цвета с блейзером на голое тело, Карина — в платье «драматичного» силуэта.
Ольга Кабо сделала ставку на этнические мотивы и выбрала для вечера полупрозрачное летящее платье цвета пейсли, сумку Valentino и ботильоны в тон. Алена Водонаева дала мастер-класс на тему спортшика, замиксовав толстовку с эффектом колор-блок с джинсами, будто на пару размеров больше.
Фото: Пресс-служба
Стильно появилась на красной дорожке и Анастасия Гребенкина: фигуристка выгуляла блейзер из лакированной кожи цвета матча и похвасталась стройными ногами в мини и брутальных ботфортах. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!
Фото: пресс-служба