Аскери в платье а-ля винтаж, Кравцова в бермудах и другие звезды на вечере Bun Jewellry
Фото: Пресс-служба
Полина Аскери блеснула в белом платье в едва заметный винтажный горошек, нежность которого компенсировала брутальными сапогами и сумкой Lady Dior. Процитировать ретро решила и Мария Кравцова, которая выбрала клетчатую двойку с жакетом и свободными бермудами до колен.
Фото: Пресс-служба
Светские модницы активно делали ставки на кожу: Алла Акперова хвасталась стройными ногами в облегающих брюках, Кристина Левиева подчеркнула силуэт сарафаном цвета ириски, а Анна Антимоний выстроила эффектный look вокруг рок-стиля и бохо. Юлия Акимова доказала, что все самые стильные идеи лежат на поверхности, и появилась на мероприятии в укороченных джинсах, карамельном джемпере и подобрала казаки в тон. Акцентом образа стал главный аксессуар сезона — пестрый платок, дополнивший прическу.
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Фото: Пресс-служба
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