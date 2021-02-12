Аскери в платье а-ля винтаж, Кравцова в бермудах и другие звезды на вечере Bun Jewellry

Светские модницы активно делали ставки на кожу: Алла Акперова хвасталась стройными ногами в облегающих брюках, Кристина Левиева подчеркнула силуэт сарафаном цвета ириски, а Анна Антимоний выстроила эффектный look вокруг рок-стиля и бохо. Юлия Акимова доказала, что все самые стильные идеи лежат на поверхности, и появилась на мероприятии в укороченных джинсах, карамельном джемпере и подобрала казаки в тон. Акцентом образа стал главный аксессуар сезона — пестрый платок, дополнивший прическу.

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