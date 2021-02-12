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Аскери в платье а-ля винтаж, Кравцова в бермудах и другие звезды на вечере Bun Jewellry

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Полина Аскери

Фото: Пресс-служба

11 февраля в столице прошла презентация московского бренда украшений Bun Jewellry. Марка молодая, но амбициозная. Была основана Екатериной Пучковой лишь в 2020 году, а ювелирные изделия уже оценила светская Москва. Полюбоваться блеском драгметаллов пришла Полина Аскери, Мария Кравцова, Кристина Левиева, Анна Антимоний, Виктория Газинская и другие знаменитости.

Полина Аскери блеснула в белом платье в едва заметный винтажный горошек, нежность которого компенсировала брутальными сапогами и сумкой Lady Dior. Процитировать ретро решила и Мария Кравцова, которая выбрала клетчатую двойку с жакетом и свободными бермудами до колен.

Мария Кравцова

Фото: Пресс-служба

Светские модницы активно делали ставки на кожу: Алла Акперова хвасталась стройными ногами в облегающих брюках, Кристина Левиева подчеркнула силуэт сарафаном цвета ириски, а Анна Антимоний выстроила эффектный look вокруг рок-стиля и бохо. Юлия Акимова доказала, что все самые стильные идеи лежат на поверхности, и появилась на мероприятии в укороченных джинсах, карамельном джемпере и подобрала казаки в тон. Акцентом образа стал главный аксессуар сезона — пестрый платок, дополнивший прическу.

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Фото: Пресс-служба

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