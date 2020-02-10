Асимметрия и разрез от бедра: Шарлиз Терон повторила образ Анджелины Джоли с церемонии «Оскар» 2012 года
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Фото: Globallook
В Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония награждения кинопремии «Оскар». Прямую трансляцию вручения «Оскара» вел онлайн-кинотеатр Okko. Полная запись церемонии будет доступна в Okko до марта.
Обращался ли стилист Терон к архивам или нет – неизвестно, однако, образ звезды получился не менее эффектным. Шарлиз появилась на церемонии в черном платье-макси от Christian Dior с асимметричным лифом и бретелями на одно плечо, нескромным разрезом от бедра и длинным шлейфом. Элегантный look завершили черные босоножки на шпильке в духе party shoes. Образ дополнило роскошное акцентное колье Tiffany & Co. и лаконичные серьги с внушительными бриллиантами от Chopard, сообщает The Hollywood Reporter.
Образ Шарлиз Терон сравнили с выходом Анджелины Джоли в 2012 году. Актриса также эффектно демонстрировала бесконечные ноги, подчеркнутые силуэтными платьем-макси с экстремальным разрезом от бедра и туфлями на запредельных шпильках.
А вы видите сходство?
Фото: Globallook
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