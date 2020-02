Асимметрия и разрез от бедра: Шарлиз Терон повторила образ Анджелины Джоли с церемонии «Оскар» 2012 года

Обращался ли стилист Терон к архивам или нет – неизвестно, однако, образ звезды получился не менее эффектным. Шарлиз появилась на церемонии в черном платье-макси от Christian Dior с асимметричным лифом и бретелями на одно плечо, нескромным разрезом от бедра и длинным шлейфом. Элегантный look завершили черные босоножки на шпильке в духе party shoes. Образ дополнило роскошное акцентное колье Tiffany & Co. и лаконичные серьги с внушительными бриллиантами от Chopard, сообщает The Hollywood Reporter.