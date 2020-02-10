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Асимметрия и разрез от бедра: Шарлиз Терон повторила образ Анджелины Джоли с церемонии «Оскар» 2012 года

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Фото: Globallook

Шарлиз Терон блеснула на церемонии «Оскар» в дрезком платье с разрезом от бедра. 44-летняя актриса повторила образ Анджелины Джоли, в котором звезда вышла на красную дорожку в 2012 году.

В Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония награждения кинопремии «Оскар». Прямую трансляцию вручения «Оскара» вел онлайн-кинотеатр Okko. Полная запись церемонии будет доступна в Okko до марта.

Обращался ли стилист Терон к архивам или нет – неизвестно, однако, образ звезды получился не менее эффектным. Шарлиз появилась на церемонии в черном платье-макси от Christian Dior с асимметричным лифом и бретелями на одно плечо, нескромным разрезом от бедра и длинным шлейфом. Элегантный look завершили черные босоножки на шпильке в духе party shoes. Образ дополнило роскошное акцентное колье Tiffany & Co. и лаконичные серьги с внушительными бриллиантами от Chopard, сообщает The Hollywood Reporter.

Шарлиз Терон, 2020 г.
Globallook
Анджелина Джоли, 2012 г.
Globallook

Образ Шарлиз Терон сравнили с выходом Анджелины Джоли в 2012 году. Актриса также эффектно демонстрировала бесконечные ноги, подчеркнутые силуэтными платьем-макси с экстремальным разрезом от бедра и туфлями на запредельных шпильках.

А вы видите сходство?

Фото: Globallook

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