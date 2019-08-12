«Арлекино вернулся»: яркий наряд 70-летней Аллы Пугачевой взбудоражил Сеть

Несколько дней назад 70-летняя Алла Пугачева ненароком напугала поклонников, посвятив кончине Аллы Вербер два слова: «ПРОЩАЙ, АЛЛА». Однако вскоре Примадонна опубликовала трогательное фото дочери, а чуть позже — похвасталась новым нарядом.

«А жизнь продолжается. Живем дальше», — написала она под фотографией в ярком образе.