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«Арлекино вернулся»: яркий наряд 70-летней Аллы Пугачевой взбудоражил Сеть

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Алла Пугачева

Фото: Instagram Аллы Пугачевой
Алла Пугачева в белой футболке и рыжем комбинезоне спровоцировала бурные обсуждения своего стиля.

Несколько дней назад 70-летняя Алла Пугачева ненароком напугала поклонников, посвятив кончине Аллы Вербер два слова: «ПРОЩАЙ, АЛЛА». Однако вскоре Примадонна опубликовала трогательное фото дочери, а чуть позже — похвасталась новым нарядом.

«А жизнь продолжается. Живем дальше», — написала она под фотографией в ярком образе.

Большинство подписчиков одобрило озорной стиль Примадонны. «Ух ты!!!!!! Рыжее солнце», «Наша рыжая бестия», «Лук супер», «Стиль и вкус отменный! Так держать уважаемая Алла Борисовна», «Какая женщина», «Алла Борисовна супер выглядите», — пишут поклонники и друзья.

Однако были и критические комментарии: «Не понять что за наряд и саму Аллу за ним не видно 70 а все детство играет», «Не девочка уже», «Как можно так одеваться, как клоун», «C какого это фильма персонаж, кто знает?», «Чучело», «Малыш и Карлсон», «Это снова Арлекино?», «Арлекино вернулся»,«Старушка, пытающаяся выглядеть молодой... Печальное зрелище».

А вам нравится этот наряд?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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