Анохина в образе амазонки, Клум — в ярком бюстье: кто выглядит ярче в «пятнистых» нарядах
Фото: Globallook
Айза поделилась архивным фото с одной из съемок, где она примерила дерзкий образ амазонки. Экс-супруга Гуфа позирует в окружении скалистого пейзажа. На ней — ничего, кроме полупрозрачного пляжного кафтана с акцентным леопардовым паттерном. Дополнили образ броские аксессуары — массивная цепь на шее, колье с подвеской, плетеные браслеты и сразу несколько колец. Поддержала стилистику образа максимально естественная укладка, сделанная при помощи самых верных средств — морской воды, ветра и солнца.
Хайди Клум смело миксует яркие принты в одном образе и воплощает любые фантазии. Пестрый цветочный принт и «хищные» мотивы смотрятся на модели с завидной гармоничностью. Главным героем образа стала свободная двойка из брюк-палаццо и легкого жакета, а в дополнение к ней — микротоп-бюстье, подчеркнувший роскошные формы звезды. Финальным штрихом яркого аутфита Хайди стали босоножки на запредельно высоких шпильках, в которых она уверенно не только дефилирует, но и прыгает по ступенькам съемочного фургона.
В чьей интерпретации, на ваш взгляд, леопардовый принт смотрится ярче?
Фото: Globallook, Instagram @aizalovesam / @heidiklum
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