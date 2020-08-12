Анохина в образе амазонки, Клум — в ярком бюстье: кто выглядит ярче в «пятнистых» нарядах

Хайди Клум смело миксует яркие принты в одном образе и воплощает любые фантазии. Пестрый цветочный принт и «хищные» мотивы смотрятся на модели с завидной гармоничностью. Главным героем образа стала свободная двойка из брюк-палаццо и легкого жакета, а в дополнение к ней — микротоп-бюстье, подчеркнувший роскошные формы звезды. Финальным штрихом яркого аутфита Хайди стали босоножки на запредельно высоких шпильках, в которых она уверенно не только дефилирует, но и прыгает по ступенькам съемочного фургона.