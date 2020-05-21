Анна Седокова порадовала поклонников смелым фото в леопардовом комбинезоне

Поклонники оценили эффектный аутфит Анны Седоковой и не жалели комплиментов. «Какая красивая Анютка!», «Пантера!», «Смелая и классная», «Вы — само совершенство!», «Вы очаровательны», «Красотка! Леопард к лицу» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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