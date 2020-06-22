Анна Нетребко восхитила поклонников смелым нарядом с кислотным принтом

Фолловеры сочли образ Анны максимально стильным, о чем свидетельствуют десятки комплиментов. «Анна всегда шикарно одета. Настоящая прима оперной сцены. Эталон красоты и женственности», «Платье — огонь!», «Самая красивая и неповторимая Анна», «Какие красивые все и яркие», «Как всегда очень элегантные наряды», «Анна, вы как и не были на карантине — такая худенькая», «Анна, очень стильный образ» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram Анны Нетребко @anna_netrebko_yusi_tiago

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