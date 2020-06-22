Анна Нетребко восхитила поклонников смелым нарядом с кислотным принтом
Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago
«После карантина особенно приятно увидеть знакомые лица» — прокомментировала звезда свежую публикацию в своем Instagram. Для долгожданной встречи Анна Нетребко выбрала платье от Versace с броским абстрактным принтом с вкраплениями насыщенных кислотных цветов — фуксии, лимонно-желтого, пламенно-красного. Длина макси компенсирована легкой летящей тканью и экстремально глубоким V-образным вырезом в зоне декольте, которая скромно прикрыта базовым черным топом. Поддержали буйство красок эффектные желто-белые босоножки с металлической фурнитурой и сумка кросс-боди в неоновом морковном цвете. Финальный штрих — остромодные солнцезащитные очки в духе спортшик в оправе, рифмующейся с цветом сумки.
Фолловеры сочли образ Анны максимально стильным, о чем свидетельствуют десятки комплиментов. «Анна всегда шикарно одета. Настоящая прима оперной сцены. Эталон красоты и женственности», «Платье — огонь!», «Самая красивая и неповторимая Анна», «Какие красивые все и яркие», «Как всегда очень элегантные наряды», «Анна, вы как и не были на карантине — такая худенькая», «Анна, очень стильный образ» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram Анны Нетребко @anna_netrebko_yusi_tiago
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