Анна Нетребко вооружилась сумкой-гигантом и прогулялась по улицам Милана

Нетребко прогулялась по улицам Милана в образе, выстроенном на основе кипенно-белого цвета. На ней — легкое пальто длины миди, которое идеально дополняет платье с пышными рукавами и нежным флористическим принтом. Дополнили аутфит черные кожаные сапоги на устойчивых каблуках и необычный аксессуар — огромная текстильная сумка-шоппер с рисунком в виде аиста. Финальные штрихи — акцентные украшения с серьгами-шадельерами с барочным жемчугом в главной роли и защитная маска — ключевая деталь сезона.

Поклонники желали Анне успехов в выступлении и осыпали звезду оперы комплиментами. «Сумка супер! А комплименты вам всегда безграничны!», «Магическая певица и женщина», «Королева красоты», «Элегантная и очаровательная», «Моя икона стиля!», «Красавица! Самая стильная и как всегда на высоте», «Вы великолепны!», «Опять и снова сногсшибательный образ!» — пишут в комментариях.