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Анна Нетребко вооружилась сумкой-гигантом и прогулялась по улицам Милана

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Анна Нетребко показала стильный осенний образ с гигантской сумкой

Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Анна Нетребко поспешила сообщить поклонникам, что совсем скоро даст сольный концерт, а вместе с тем — порадовала Сеть новым стильным фото. 49-летняя оперная дива показала, какой аксессуар выбирать тем, кто любит все свое носить с собой.

Нетребко прогулялась по улицам Милана в образе, выстроенном на основе кипенно-белого цвета. На ней — легкое пальто длины миди, которое идеально дополняет платье с пышными рукавами и нежным флористическим принтом. Дополнили аутфит черные кожаные сапоги на устойчивых каблуках и необычный аксессуар — огромная текстильная сумка-шоппер с рисунком в виде аиста. Финальные штрихи — акцентные украшения с серьгами-шадельерами с барочным жемчугом в главной роли и защитная маска — ключевая деталь сезона.

Поклонники желали Анне успехов в выступлении и осыпали звезду оперы комплиментами. «Сумка супер! А комплименты вам всегда безграничны!», «Магическая певица и женщина», «Королева красоты», «Элегантная и очаровательная», «Моя икона стиля!», «Красавица! Самая стильная и как всегда на высоте», «Вы великолепны!», «Опять и снова сногсшибательный образ!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

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