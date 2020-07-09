Анна Нетребко в мерцающем тюрбане и платье в полоску показала эффектный пляжный образ
Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago
В одной из последних публикаций Нетребко показала образ, выстроенный вокруг свободного сарафана на тонких бретелях с полосатым принтом в шоколадных тонах. Деталь с открытыми плечами и спиной поставила акцент на свежем золотистом загаре, приобретенном звездой в Бодруме. Его секрет Анна раскрыла подписчикам: «Что бы там не говорили о вреде солнца и старении кожи — скажу одно — моя кожа на солнце преображается и молодеет (вот уже почти 50 лет). Я использую масла ДЛЯ загара и лёгкую защиту наношу на нос и плечи. Никому ничего не советую — просто ФАКТ» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago
Стильный пляжный look приободрил блестящий платок цвета бронзы, дополнивший прическу артистки. В рифму к нему — очки с акцентным металлическим декором по периметру линз. Яркой деталью стал броский золотой браслет на запястье. Образ островной богини пришелся по душе и фолловерам, о чем свидетельствуют сотни комплиментов. «Вы красавица», «Царица!», «Невероятный загар», «Прекрасно выглядите, Анна», «Как всегда великолепны», «Мулатка-шоколадка», «Солнце вас любит, загар шикарный» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram Анна Нетребко
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