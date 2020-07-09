Анна Нетребко в мерцающем тюрбане и платье в полоску показала эффектный пляжный образ

В одной из последних публикаций Нетребко показала образ, выстроенный вокруг свободного сарафана на тонких бретелях с полосатым принтом в шоколадных тонах. Деталь с открытыми плечами и спиной поставила акцент на свежем золотистом загаре, приобретенном звездой в Бодруме. Его секрет Анна раскрыла подписчикам: «Что бы там не говорили о вреде солнца и старении кожи — скажу одно — моя кожа на солнце преображается и молодеет (вот уже почти 50 лет). Я использую масла ДЛЯ загара и лёгкую защиту наношу на нос и плечи. Никому ничего не советую — просто ФАКТ» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).