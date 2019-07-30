Анималистичный принт и акцент на талии: Анна Нетребко надела яркое платье для прогулки в горах

Нетребко посетила старинный замок, открывающий живописный вид на город. С подписчиками певица поделилась коротким репортажем и фотографиями в ярком образе. На них Анна позирует в приталенном платье-макси с акцентным «пятнистым» принтом. Образ дополнен ультрамодной повязкой-тюрбаном в тон и золотистыми босоножками на танкетке. Аксессуар, который остается неизменным в образах звезды – оригинальные солнцезащитные очки в фактурной оправе.
Подписчикам необычный образ Нетребко пришелся явно по душе. «Аннушка, у вас очков замысловатых уже больше, чем у Элтона!», «Очень эффектное платье для прогулки!», «Анне прекрасно в этом «зверином» платье, такая пантера» – пишут в комментариях.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram
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