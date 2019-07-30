Анималистичный принт и акцент на талии: Анна Нетребко надела яркое платье для прогулки в горах

Нетребко посетила старинный замок, открывающий живописный вид на город. С подписчиками певица поделилась коротким репортажем и фотографиями в ярком образе. На них Анна позирует в приталенном платье-макси с акцентным «пятнистым» принтом. Образ дополнен ультрамодной повязкой-тюрбаном в тон и золотистыми босоножками на танкетке. Аксессуар, который остается неизменным в образах звезды – оригинальные солнцезащитные очки в фактурной оправе.