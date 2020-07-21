Ани Лорак vs Мария Горбань: кому белый деним идет больше
Фото: Instagram @anilorak
Мария Горбань показала расслабленный образ, выстроенный вокруг контраста черного и белого цветов. 33-летняя актриса надела объемные джинсы-багги, будто позаимствованные у бойфренда, и закрепила их на талии при помощи обыкновенного шнурка. Зарифмована деталь с базовым черным кроп-топом и массивными сандалиями. Аутфит пришелся по душе и поклонникам: «Какой красивый look», «Стиль — супер», «Как вам удается всегда быть такой стройной!», «Мария, вы красотка!» — пишут в комментариях.
Ани Лорак вышла на прогулку максимально стильно. На ней — укороченные, слегка свободные по ноге джинсы средней посадки, которые певица замиксовала с лаконичным топом. Звезда эстрады экспериментирует на тему канадского смокинга, добавляя к комплекту свободную куртку из денима. Завершили look остромодные слайды с узнаваемым плетением Bottega Veneta и классическая сумка Chanel. Фолловеры осыпали звезду восторженными комплиментами: «Удивительная красавица», «Какая шикарная!», «Очень красивая и эффектная», «Солнечная, отдохнувшая».
Фото: Instagram @anilorak
А кому вы отдадите пальму первенства в модном противостоянии?
Фото: Instagram @gorban_masha / @anilorak
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