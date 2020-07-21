Ани Лорак vs Мария Горбань: кому белый деним идет больше

Мария Горбань показала расслабленный образ, выстроенный вокруг контраста черного и белого цветов. 33-летняя актриса надела объемные джинсы-багги, будто позаимствованные у бойфренда, и закрепила их на талии при помощи обыкновенного шнурка. Зарифмована деталь с базовым черным кроп-топом и массивными сандалиями. Аутфит пришелся по душе и поклонникам: «Какой красивый look», «Стиль — супер», «Как вам удается всегда быть такой стройной!», «Мария, вы красотка!» — пишут в комментариях.