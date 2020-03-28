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Ани Лорак восхитила Сеть нежным образом в полупрозрачном платье

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ани Лорак

Фото: Instagram Ани Лорак

Певица поделилась в блоге красивыми кадрами.

Популярная певица Ани Лорак часто делится c Instagram-подписчиками кадрами из фотосессий и клипов. Несколько часов назад 41-летняя артистка показала нежный образ с полупрозрачным платьем в пол, украшенным объемными цветами. Роскошный наряд Ани дополнила нюдовыми туфлями на шпильках.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

«О, как это красиво!!!!», «Я подтверждаю то, что она слишком красивая!!», «Какая же вы красивая😍😍😍 Глаз не оторвать, такой нежный образ», «С каждым днем все краше», «Эталон женственности и красоты», «Богиня!», «Образ огонь», «Какая красота😍😍😍 платье мега-нежность», «Очень нежно, классное платье», «Вам так идёт это платье.👍👍❤️Очень нежный цвет», «Воздушная!!! Нежная!!!! Необыкновенно Красивая!!!! Зефирно-бисквитная принцесса», «Эти фотографии настолько прекрасны, что и нет слов, чтобы описать вашу неземную красоту», «Ангелок» — осыпали комплиментами артистку поклонники.

А вам нравится Ани Лорак?

Больше об Ани Лорак вы можете прочитать здесь

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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