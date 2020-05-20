Ани Лорак устроила домашнее дефиле в банном халате нараспашку и бра

На видео Лорак распахнула белоснежный банный халат, блеснув роскошным телом в нижнем белье. Затем звезда позировала в черном топе-бандо, зарифмованном с джинсовой мини-юбкой, а после — примерила белые легинсы с принтом в виде татуировок и объемную рубашку, будто позаимствованную у бойфренда. В финале к певице присоединилась ее дочь София и они вместе исполнили зажигательный танец.