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Ани Лорак устроила домашнее дефиле в банном халате нараспашку и бра

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Ани Лорак

Фото: Instagram

Ани Лорак восхитила поклонников зажигательным видео с 8-летней дочерью. 41-летняя певица устроила домашнее дефиле, сменив сразу несколько ярких образов.

На видео Лорак распахнула белоснежный банный халат, блеснув роскошным телом в нижнем белье. Затем звезда позировала в черном топе-бандо, зарифмованном с джинсовой мини-юбкой, а после — примерила белые легинсы с принтом в виде татуировок и объемную рубашку, будто позаимствованную у бойфренда. В финале к певице присоединилась ее дочь София и они вместе исполнили зажигательный танец.

Забавное видео не оставило фолловеров равнодушными. «Шикарные!», «Богиня! Очень горячо!», «Каролина, вы как всегда красотка», «Какие красивые девочки!», «София — копия мамы», «Ани Лорак — бомба», «Божественное тело!», «Две зажигалки» — пишут в комментариях.

Фото и видео: Instagram

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