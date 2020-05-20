Ани Лорак устроила домашнее дефиле в банном халате нараспашку и бра
Фото: Instagram
На видео Лорак распахнула белоснежный банный халат, блеснув роскошным телом в нижнем белье. Затем звезда позировала в черном топе-бандо, зарифмованном с джинсовой мини-юбкой, а после — примерила белые легинсы с принтом в виде татуировок и объемную рубашку, будто позаимствованную у бойфренда. В финале к певице присоединилась ее дочь София и они вместе исполнили зажигательный танец.
Забавное видео не оставило фолловеров равнодушными. «Шикарные!», «Богиня! Очень горячо!», «Каролина, вы как всегда красотка», «Какие красивые девочки!», «София — копия мамы», «Ани Лорак — бомба», «Божественное тело!», «Две зажигалки» — пишут в комментариях.
Фото и видео: Instagram
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