Ани Лорак сверкнула кольцом с огромным изумрудом и собрала сотни комплиментов

На фото Лорак позирует, сидя за роялем. На ней — блузка из абсолютно прозрачного материала, завязанная на талии. Эффектный образ в формате total black дополнен черной шляпой и разбавлен яркой деталью — роскошным кольцом с огромным изумрудом, который певица демонстрирует в кадре. Финальные штрихи — легкий макияж с акцентом на глаза и распущенные волосы с естественными локонами.