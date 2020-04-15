Ани Лорак сверкнула кольцом с огромным изумрудом и собрала сотни комплиментов
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
На фото Лорак позирует, сидя за роялем. На ней — блузка из абсолютно прозрачного материала, завязанная на талии. Эффектный образ в формате total black дополнен черной шляпой и разбавлен яркой деталью — роскошным кольцом с огромным изумрудом, который певица демонстрирует в кадре. Финальные штрихи — легкий макияж с акцентом на глаза и распущенные волосы с естественными локонами.
Образ Ани Лорак восхитил поклонников. «Вы невероятно красивая!», «Шляпа очень вам к лицу», «Какая загадочная», «Настоящая дива», «До невозможности красивая!», «Нереальная! Глаза завораживают», «Вы безумно красивая, вам очень идет этот образ» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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