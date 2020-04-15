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Ани Лорак сверкнула кольцом с огромным изумрудом и собрала сотни комплиментов

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Слайд, который
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Ани Лорак

Фото: Instagram

Ани Лорак заинтриговала фолловеров серией снимков в элегантном образе. 41-летняя певица сверкнула кольцом и собрала сотни комплиментов.

На фото Лорак позирует, сидя за роялем. На ней — блузка из абсолютно прозрачного материала, завязанная на талии. Эффектный образ в формате total black дополнен черной шляпой и разбавлен яркой деталью — роскошным кольцом с огромным изумрудом, который певица демонстрирует в кадре. Финальные штрихи — легкий макияж с акцентом на глаза и распущенные волосы с естественными локонами.

Фото: Instagram

Образ Ани Лорак восхитил поклонников. «Вы невероятно красивая!», «Шляпа очень вам к лицу», «Какая загадочная», «Настоящая дива», «До невозможности красивая!», «Нереальная! Глаза завораживают», «Вы безумно красивая, вам очень идет этот образ» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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