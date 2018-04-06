Ани Лорак может и носит экстремально короткое худи вместо платья

Популярная певица Ани Лорак одинаково хорошо выглядит и в откровенных сценических костюмах, и в элегантных платьях, и в спортивной одежде. Сегодня она поделилась фотографией в худи, которое она надела вместо платья.
«Вы такая красивая», «Боооже! Идеал», «Ноги-километр», «Очень к лицу такой стиль», «Это шикарно!!!», «Круто! Мне нравится)))», «Огоооо! Шикарнаяяяя», «Божественна Каролинаааааа.. очень крутой свитшот», «Аааа, кайф! Хочу себе такую», «Мне бы фигуру как у вас, очень красивые ноги», — восхищаются поклонники.
Фото: instagram