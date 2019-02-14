«Английская роза»: Кейт Миддлтон надела нежно-розовое платье на гала-ужин в Лондоне и очаровала всех гостей

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон регулярно возглавляет списки самых стильных не только на родине в Великобритании, но и во всем мире. На днях она вновь продемонстрировала непревзойденный вкус, выбрав вечернее платье, идеально ей подошедшее.
Кейт появилась на гала-ужине 100 Women in Finance в дымчато-розовом платье Gucci, и модные критики тут же окрестили ее образ «английской розой». Все взгляды были прикованы лишь к стройной фигуре многодетной мамы, которая лучезарно улыбалась окружающим и с удовольствием принимала комплименты.
Кстати, немногим ранее герцогиня Кембриджская вышла в свет на церемонию вручения кинопремий BAFTA и так же играючи затмила голливудских и британских знаменитостей, надев белоснежное вечернее платье Alexander McQueen.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Мария Мельникова
Фото: Pool, Terry Scott, Ray Tang, Paul Marriott / Global Look Press, Getty Images
Видео: Youtube.com / Daily Mail