«Английская роза»: Кейт Миддлтон надела нежно-розовое платье на гала-ужин в Лондоне и очаровала всех гостей

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон регулярно возглавляет списки самых стильных не только на родине в Великобритании, но и во всем мире. На днях она вновь продемонстрировала непревзойденный вкус, выбрав вечернее платье, идеально ей подошедшее.

Кейт появилась на гала-ужине 100 Women in Finance в дымчато-розовом платье Gucci, и модные критики тут же окрестили ее образ «английской розой». Все взгляды были прикованы лишь к стройной фигуре многодетной мамы, которая лучезарно улыбалась окружающим и с удовольствием принимала комплименты.