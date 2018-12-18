«Ангельская красота»: 38-летняя Ким Кардашьян сфотографировалась без белья в полностью прозрачном платье

Супруга рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян не устает демонстрировать свою потрясающую фигуру — «песочные часы». На днях звезда реалити примеряла обновки — видимо, к Рождеству — и решилась на очень смелый образ. Она полностью разделась и облачилась в прозрачное платье, больше похожее на накидку.
Поклонники тут же осыпали Ким комплиментами и «лайками». «Вы просто ангел», «Божественный наряд», «Вам очень идет», — написали многие из них.
Разумеется, нашлись и те, кто раскритиковал многодетную мать за такое откровенное фото, но Кардашьян-средняя, как правило, не обращает никакого внимания на критику. А вам понравился наряд Ким?
Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram