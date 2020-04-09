Анфиса Чехова в ультраоблегающем комбинезоне рассказала, как поддерживает форму дома
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
«Самое интересное на этих фотографиях — это лицо Картошки, выразительно говорящее о том, что она думает о моей йоге. А на карантине без йоги никак. Очень хочу, после того как закончится эпидемия, влезать во все свои любимые вещи и в кадр» — поделилась звезда.
Чехова позирует, выполняя асаны йоги на диване. На ней — ультраоблегающий комбинезон черного цвета с полупрозрачными вставками из сетки. Дерзкий спортивный look подчеркнул прекрасную фигуру ведущей, на которую, по всей видимости, нахождение в самоизоляции дома не повлияло. За тренировкой внимательно следит любимый питомец, французский бульдог Картошка.
«Диванная» йога с бульдогом позабавила фолловеров и собрала десятки комплиментов. «Красоточка какая!», «Анфиса, какая же вы красавица! Восхищаюсь вами, вы просто конфетка!», «Анфиса, костюм прям твой», «Костюмчик классный», «Вот это фигурка!», «Стройняшка», «Девушка-мечта» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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