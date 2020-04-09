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Анфиса Чехова в ультраоблегающем комбинезоне рассказала, как поддерживает форму дома

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я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Анфиса Чехова продолжает восхищать поклонников роскошными формами. 42-летняя телеведущая рассказала, как поддерживает фигуру, а заодно и похвасталась ей.

«Самое интересное на этих фотографиях — это лицо Картошки, выразительно говорящее о том, что она думает о моей йоге. А на карантине без йоги никак. Очень хочу, после того как закончится эпидемия, влезать во все свои любимые вещи и в кадр» — поделилась звезда.

Чехова позирует, выполняя асаны йоги на диване. На ней — ультраоблегающий комбинезон черного цвета с полупрозрачными вставками из сетки. Дерзкий спортивный look подчеркнул прекрасную фигуру ведущей, на которую, по всей видимости, нахождение в самоизоляции дома не повлияло. За тренировкой внимательно следит любимый питомец, французский бульдог Картошка.

«Диванная» йога с бульдогом позабавила фолловеров и собрала десятки комплиментов. «Красоточка какая!», «Анфиса, какая же вы красавица! Восхищаюсь вами, вы просто конфетка!», «Анфиса, костюм прям твой», «Костюмчик классный», «Вот это фигурка!», «Стройняшка», «Девушка-мечта» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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