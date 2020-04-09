Анфиса Чехова в ультраоблегающем комбинезоне рассказала, как поддерживает форму дома

«Диванная» йога с бульдогом позабавила фолловеров и собрала десятки комплиментов. «Красоточка какая!», «Анфиса, какая же вы красавица! Восхищаюсь вами, вы просто конфетка!», «Анфиса, костюм прям твой», «Костюмчик классный», «Вот это фигурка!», «Стройняшка», «Девушка-мечта» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!