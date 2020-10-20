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Анастасия Решетова блеснула в брутальной коже и со «змеей» на шее

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Анастасия Решетова в total look из кожи

Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова продолжает радовать почти 4-миллионную армию поклонников эффектными образами, которые в последнее время становятся все брутальнее. То ли расставание с Тимати, то ли новое увлечение мотоспортом так повлияло на стиль молодой мамы, но одно можно сказать точно — ставка на кожу никогда не проигрывает.

Решетова поделилась новым снимком в своем Instagram, на котором демонстрирует дерзкий аутфит. 24-летняя модель и бизнесвумен показала, как стильно носить один из главных трендов осени. На ней — облегающие брюки с фактурными вставками и низами с золотистыми молниями, свободная футболка с броской надписью и явный фаворит сезона — кожаный блейзер. Дополнили look лаконичные ботильоны с острыми мысами, а главным акцентом стало увесистое колье в виде змеи, щедро декорированное мерцающими камнями.

Поклонники осыпали молодую маму комплиментами. «Прекрасно выглядите, Анастасия», «Черная кошка», «Он не найдет лучше, чем ты!», «Красотка-мамочка», «Колье просто бесподобно», «Фигура — отпад!», Настя, какая же ты красивая!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

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