Анастасия Макеева в воздушном платье с градиентом устроила дефиле на улицах Москвы

«Иду навстречу будущему, не боясь благодарить и отпускать прошлое. Я вдруг поняла, как сильно меня любит Господь и каких замечательных людей мне посылает. Спасибо Москве и людям, что со мной» — загадочно прокомментировала публикацию Макеева. По центру Москвы звезда уверенно шагает на шпильках самой дерзкой высоты и нежного кремового цвета. Аутфит выстроен вокруг остромодного платья рубашки, совместившего в себе цвета графита и горчичный за счет эффекта деграде (плавного перехода оттенков от одного к другому). Кокетливо расстегнутый на первые пуговицы верх, летящая плиссированная юбка создают романтическое настроение. Акцентом образа стал широкий плетеный ремень золотистого цвета с массивной пряжкой.