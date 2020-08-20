Анастасия Макеева в воздушном платье с градиентом устроила дефиле на улицах Москвы
Фото: Instagram @makeevan
«Иду навстречу будущему, не боясь благодарить и отпускать прошлое. Я вдруг поняла, как сильно меня любит Господь и каких замечательных людей мне посылает. Спасибо Москве и людям, что со мной» — загадочно прокомментировала публикацию Макеева. По центру Москвы звезда уверенно шагает на шпильках самой дерзкой высоты и нежного кремового цвета. Аутфит выстроен вокруг остромодного платья рубашки, совместившего в себе цвета графита и горчичный за счет эффекта деграде (плавного перехода оттенков от одного к другому). Кокетливо расстегнутый на первые пуговицы верх, летящая плиссированная юбка создают романтическое настроение. Акцентом образа стал широкий плетеный ремень золотистого цвета с массивной пряжкой.
Фолловеры были в восторге и не скрывали эмоций. «Как всегда красотка!», «Вам очень идет! Вы шикарная и восхитительно красивая женщина», «Шикарная дама в шикарном платье», «Ох уж эта Настя! Красота и энергичность», «Само совершенство» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @makeevan
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