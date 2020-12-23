Анастасия Макеева показала забавное фото в дутом комбезе в честь своего 39-летия

«Чем я становлюсь взрослее, тем чувствую себя все больше ребенком. Да, мне все равно когда мне пишут, что я одеваюсь не по возрасту или во мне много ребячества, и я веду себя не по возрасту. Я глубоко убеждена, что жить надо не как хочет общество, а как чувствуете вы сами. А еще я научилась быть счастливой, даже когда мир против меня. Мне 39 и я счастлива» — заинтриговала фанатов Макеева (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).