Анастасия Макеева показала забавное фото в дутом комбезе в честь своего 39-летия
Фото: Instagram @makeevan
Звезда забавляется на камеру на фоне снежных пейзажей Мурманска. На ней — зимняя экипировка с гиперобъемным дутым комбинезоном в главной роли. На скучных цветах Анастасия решила не останавливаться и выбрала ультаяркий алый в сочетании с черным. Под фото в непривычном образе актриса призналась, что одевается и ведет себя не по возрасту. Однако поклонники не скупились на поздравления и комплименты. «Комбез клевый!», «Просто нереальная красавица», «Всегда прекрасна и очаровательна», «Красивая, талантливая!», — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @makeevan
«Чем я становлюсь взрослее, тем чувствую себя все больше ребенком. Да, мне все равно когда мне пишут, что я одеваюсь не по возрасту или во мне много ребячества, и я веду себя не по возрасту. Я глубоко убеждена, что жить надо не как хочет общество, а как чувствуете вы сами. А еще я научилась быть счастливой, даже когда мир против меня. Мне 39 и я счастлива» — заинтриговала фанатов Макеева (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Фото: Instagram @makeevan
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