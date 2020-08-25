Анастасия Макеева блеснула в «ангельском» образе с мятной юбкой и кедами
Фото: Instagram @makeevan
Звезда поделилась, что находится в предвкушении будущей театральной премьеры, и получает удовольствие от репетиций: «Сама не знаю, что будет, но кайф по венам пошел». Приподнятое настроение Анастасии транслирует и ее стильный аутфит, выстроенный вокруг светлых тонов. На ней — белая футболка с броским бирюзовым принтом, зарифмованная с плиссированной миди-юбкой в цвете ледяной мяты. Соединил тандем широкий пояс кипенного оттенка и удобные кеды, которые часто мелькают в образах артистки. Все необходимое Макеева уместила в миниатюрной сумке кросс-боди на золотистом ремне-цепочке и крупными солнцезащитными очками формы «кошачий глаз».
Фолловеры поддержали любимую актрису комплиментами и теплыми пожеланиями. «Настя, ты самая классная! Очень ждем твоих новых работ в театре и кино», «Красавица!», «Настя, отлично выглядишь», «Леди!», «Наряд такой чудненький» — пишут в комментариях. О других стильных образах Анастасии Макеевой читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @makeevan
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