Анастасия Макеева блеснула в «ангельском» образе с мятной юбкой и кедами

Звезда поделилась, что находится в предвкушении будущей театральной премьеры, и получает удовольствие от репетиций: «Сама не знаю, что будет, но кайф по венам пошел». Приподнятое настроение Анастасии транслирует и ее стильный аутфит, выстроенный вокруг светлых тонов. На ней — белая футболка с броским бирюзовым принтом, зарифмованная с плиссированной миди-юбкой в цвете ледяной мяты. Соединил тандем широкий пояс кипенного оттенка и удобные кеды, которые часто мелькают в образах артистки. Все необходимое Макеева уместила в миниатюрной сумке кросс-боди на золотистом ремне-цепочке и крупными солнцезащитными очками формы «кошачий глаз».